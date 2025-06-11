РКК восстановил связь с родными более 2,5 тыс. жителей Курской области

Российский Красный Крест (РКК) с августа 2024 года восстановил связь с более чем 2,5 тыс. жителей Курской области, утратившими контакт с близкими из-за атаки ВСУ на регион. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Сейчас сотрудники РКК проверяют конкретные адреса, указанные родственниками при подаче заявок на поиск человека. «Мы ведем эту работу в том числе в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов, которые помогают нам уточнять информацию и подтверждать, находятся ли люди по месту проживания»,— поясняет председатель РКК Павел Савчук.

После атаки ВСУ на Курскую область РКК начал получать обращения о поиске пропавших без вести из Суджанского, Кореневского, Глушковского и других районов. Всего с августа 2024 года РКК получил 7,8 тыс. обращений о пропавших. В феврале 2025 года на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести.

В начале июня 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что реестре числятся 2287 жителей Курской области. Из них найдены 1290 человек. В отношении еще 421 человека имеются сведения о местонахождении. Нет точных данных о 576 жителях.

Полина Мотызлевская