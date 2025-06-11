Жители 16 районов Ставрополя останутся без газа 19 июня

19 июня с 8 до 17 часов в Ставрополе и окрестностях отключат газоснабжение в связи с реконструкцией магистрального газопровода высокого давления. Список адресов опубликовал городской «Газпром».

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Ограничения затронут 16 населенных пунктов и объектов. Без газа останутся хутора Демино и Холодногорский, 32-й микрорайон Ставрополя, поселки Ясный, Цимлянский и Южный. В поселке Южный отключение коснется 15 улиц: Солнечной, Каменной, Демократической, Взлетной, Майской, Знаменитой, Счастливой, Виноградной, Светлой, Народной, Красивой, Лазурной, Цветочной, Звездной и Весенней.

Также газоснабжение прервут в садоводческих товариществах «Луч», «Альфа», «Летучая мышь» и «Лесная поляна», дачном некоммерческом товариществе «Химреактив» и на станции «Опытное поле».

Среди организаций, которые останутся без газа, — котельная АО «Теплосеть» на Магистральной улице, 18, ИП Газарян на 45-м километре трассы Ставрополь — Невинномысск, ООО «Пальма» на 2-м километре той же дороги, а также «Авто-Союз» и храм Дмитрия Донского на Южном обходе, 551А.

Николай Аксенов