Детский омбудсмен проводит проверку из-за хлеба с плесенью в детсаду

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку по факту выданного детям несвежего хлеба с плесенью в одном из детских садов Ярославля. Об этом сообщили в аппарате.

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К омбудсмену обратились родители воспитанников детского сада и сообщили о ненадлежащем оказании услуг по питанию. В ходе проверки было установлено, что на завтрак малышам подали плесневелый хлеб. Инцидент произошел из-за ненадлежащей работы бракеражной комиссии, уточнили в аппарате. Кроме того, несвежий хлеб был заменен, но в журнале этот факт также не получил отражения.

«К сожалению, жалобы на качество оказания услуг по питанию в данном детском саду поступают в адрес Уполномоченного не в первый раз. По результатам проверки будет принято мотивированное решение»,— прокомментировал господин Крупин.

Алла Чижова