Шесть мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на белгородское предприятие

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали предприятие в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Трое пострадавших получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще трое — баротравмы. Всех их доставили в Шебекинскую центральную райбольницу.

В одном из зданий предприятия повреждены фасад и остекление.

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Алина Морозова