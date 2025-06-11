ФАС согласовала «Гермесу» покупку сети строительных гипермаркетов «ОБИ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выданном компании «Гермес» разрешении на приобретение сети строительных гипермаркетов «ОБИ». Ходатайство было подано на покупку 65% долей в уставном капитале ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр». По мнению ФАС, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами.

Немецкая OBI GmbH специализируется на продажах DIY-товаров, сеть работала в России с 2003 года. С началом вооруженного конфликта на Украине немецкая сторона вышла из российского бизнеса. Магазины приостанавливали работу, но позднее были запущены вновь. Основные российские юрлица OBI — ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань». В апреле 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО «Гермес». Бенефициаром компании выступает предприниматель Владимир Захватошин.

OBI остается одним из крупнейших DIY-ритейлеров на российском рынке, управляя 26 магазинами. Компания, по подсчетам Infoline, занимает восьмое место среди профильных сетей.

О обсуждении продажи сети — в материале «Ъ» «Миллиардеру светит ремонт».