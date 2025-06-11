Задержаны 12 человек, обманувших сотни москвичей под предлогом замены счетчиков

Сотрудники МВД задержали 12 человек, которых подозревают в хищении миллионов рублей под предлогом срочной замены электрооборудования. Предполагаемые преступники действовали в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-служба МВД.

Задержанные — жители разных регионов России. По предварительным данным, они создали коммерческую организацию. Ее название и товарный знак схожи с атрибутами компании, являющейся официальным поставщиком электроэнергии на территории Московского региона. В почтовые ящики многоквартирных домов злоумышленники клали листовки с предупреждением об «опасности использования устаревшего электрооборудования». Они убеждали граждан в необходимости замены выключателей в электрощите. С теми, кто звонил по указанному телефону, общались диспетчеры.

К потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники преступной группы. Они меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги, но требовали оплатить работу по высоким тарифам. От действий злоумышленников пострадали сотни москвичей, в том числе пенсионеры. Ущерб «исчисляется миллионами рублей», его примерная сумма не приводится.

СКР возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На территории шести регионов были проведены обыски и задержания. Задержанные доставлены в Москву, им предъявили обвинение. Трех человек отправили под домашний арест. Девяти фигурантам дела избрали меру в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.