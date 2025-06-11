Из резервного фонда выделят еще 17 млн на водоснабжение в Саратовской области

Из резервного фонда направят еще 17 млн руб. на решение вопросов с водоснабжением в районах Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

На указанные денежные средства предстоит отремонтировать артезианскую скважину в районном поселке Лысые Горы, которая обеспечивает водой около 1,5 тыс. человек и физкультурно-оздоровительный комплекс, а также заменить фильтрующие элементы на станции обеззараживания воды в ЗАТО Светлый. Кроме того, часть денег пойдет на ремонт системы водоснабжения в селе Раскатово Марксовского района.

Господин Бусаргин отметил, что руководители муниципалитетов должны эффективно использовать денежные средства, выделяемые на решение вопросов с водоснабжением. Он указал на необходимость оперативной подготовки заявок на предоставление дополнительной поддержки. Губернатор добавил, что в рамках реализации региональной программы по локальным очистным сооружениям в школах и детских садах получателями финансирования станут девять районов региона: Аркадакский, Балаковский, Дергачевский, Ивантеевский, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский и Энгельсский.

Павел Фролов