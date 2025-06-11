РКН допустил блокировку платформы для писателей Wattpad

Роскомнадзор (РКН) рассматривает вопрос об ограничении доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad. Ведомство утверждает, что сервис нарушает законодательство о запрете пропаганды ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).

«Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство»,— сообщила пресс-служба РКН (цитата по «Интерфаксу»). В ведомстве указали, что «речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду» нетрадиционных отношений. Это нарушает федеральный закон №149-ФЗ.

Ведомство уточнило, что «иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом». Владельца Wattpad трижды привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения, сумма штрафов достигла 5,3 млн руб., они не уплачены, добавил РКН.

Онлайн-платформа Wattpad была основана в 2006 году. Писатели и читатели могут добавлять свои статьи, рассказы, фанфики, стихотворения и романы. По данным на 2021 год, количество пользователей платформы составляет более 100 млн человек.