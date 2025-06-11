Игорь Никитин рассказал о пути «Локомотива» к Кубку Гагарина

Для ярославских воспитанников «Локомотива» освобождали места в основном составе на пути к победе в Кубке Гагарина. Об этом рассказал экс-наставник команды Игорь Никитин в интервью телеканалу «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Напомним, что 21 мая 2025 года «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, на протяжении четырех сезонов командой руководил Игорь Никитин. Сразу после победы наставнику позвонил президент страны Владимир Путин.

«Он сразу, сказав "привет", разрядил обстановку. Поздравил с чемпионством, поблагодарил, что Ярославль — хоккейный город, настоящий русский старинный — стал обладателем Кубка Гагарина. Я в ответ его поблагодарил за отношение к спорту в стране»,— рассказал Никитин о беседе с Путиным.

Наставник рассказал, что сам после победы испытал «более зрелые ощущения» и почувствовал счастье за игроков.

«Мы смогли создать из них не просто команду, а команду, которая победила. Я смог доказать Юрию Яковлеву (президент клуба — прим. «Ъ-Ярославль») свой вектор развития. Он его поддержал и все эти четыре года помогал. Мы увидели через год, что растут пацаны такие наглые. Понимали, что им нужно время, но им нужен был шанс. Поэтому мы освободили под них места. Где-то мы немножко просели, но дали шанс вот этим наглецам опериться и стать лидерами»,— поделился главный тренер.

Помог в создании рабочей этики, отношения к игре и к победе у игроков Сергей Андронов, который на протяжении двух сезонов был капитаном «Локомотива». По словам Игоря Никитина, Андронов «подготовил команду к лидеру», которым стал Александр Радулов.

«В команде игроки были уже самодостаточными личностями, поэтому они были готовы. Плюс тренировочный процесс: тренер может рассказывать, сколько угодно, а когда выходит игрок такого уровня — это дорогого стоит. Саня тоже очень много получил от этой команды в плане реализации своего таланта. Преференции были: выкатка все четыре серии, Саня — две. Притом он еще обижался, что не со всеми вместе, но понимали, что задача — чтобы Саня играл»,— добавил Никитин.

Главный тренер рассказал, почему капитаном не стал Александр Радулов».

«Он уже перешел грань, когда амбиции превыше коллектива. Я понимал, что капитаном должен стать коренной ярославец. Пришло время, парни выросли. Всегда были капитаны — приезжие ребята. И Санька Елесин уже созрел к этому. Я понимал, что тандем местного фундаментального парня и яркой личности должен сработать»,— рассказал Игорь Никитин.

Тренер вратарей Рашит Давыдов, пришедший в команду во время игры голкипера Эдварда Паскуале, сразу отметил ярославского воспитанника — вратаря Даниила Исаева.

«Раш сразу сказал: вот этот через два года будет топ. Ушло время, конечно. Терпение, работа, доверие. Нужно было просто набраться опыта. Только в этом году Даня начал жить отдельно от раздевалки: он не зависел, настроена команда или нет, он этот рубеж прошел и выиграл»,— поделился Игорь Никитин.

Напомним, что вратарь «Локомотива» Даниил Исаев второй год подряд становится лучшим голкипером КХЛ.

11 июня ярославский клуб официально объявил об уходе Игоря Никитина из команды. Наставник по собственной инициативе расторг контракт, рассчитанный до 2027-го года.

Алла Чижова