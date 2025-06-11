За год объем проектного финансирования на Ставрополье вырос на 55%

Объем действующих кредитов по проектному финансированию в Ставропольском крае к 1 мая 2025 года достиг 138,9 млрд руб. За год количество соглашений увеличилось на 46, а их объем — на 54,6%, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Для сравнения, к аналогичной дате 2024 года в крае работали 121 кредитный договор на 89,8 млрд руб.

В январе-апреле 2025 года девелоперы в рамках проектного финансирования привлекали ресурсы как для реализации уже начатых проектов, так и для запуска новых. В результате сумма кредитных соглашений выросла в годовом выражении.

Дополнительное влияние оказало удорожание себестоимости квадратного метра из-за роста затрат на материалы, оборудование и оплату труда сотрудников, отметили в пресс-службе Южного ГУ Банка.

Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в регионах Северо-Кавказского федерального округа составила 10,4% в 2025 году, поднявшись на 4,5 процентных пункта за год. Одной из причин стал рост рыночных ставок вслед за ужесточением денежно-кредитной политики регулятора, пояснили в Южном ГУ Центробанка.

По данным аналитиков Южного ГУ Банка России, к маю текущего года в Ставропольском крае на счетах эскроу находились 54,2 млрд руб. — на 11,5 млрд больше, чем годом ранее.

Николай Аксенов