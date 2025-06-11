В Соль-Илецке горели 4 постройки и 2 стога сена на 500 квадратах, погиб крупный рогатый скот

В селе Изобильное Соль-Илецкого муниципального округа горели четыре постройки и два стога сена на площади 500 кв. м. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, погибли 7 голов крупного рогатого скота. Пожар тушили 10 сотрудников на 3 единицах техники МЧС России. Привлекались противопожарная служба области и добровольная команда. Дознаватели ведомства установят причину пожара.

Руфия Кутляева