Преступник ограбил нижегородского пенсионера, представившись дальнобойщиком

В Нижегородской области неизвестный ограбил пенсионера представившись ему водителем-дальнобойщиком. По данным полиции, злоумышленник попросил у 67-летнего нижегородца финансовой помощи для ремонта автомобиля.

Познакомились обвиняемый и потерпевший ночью в кафе. После знакомства они пошли в машину пенсионера, где его новый знакомый достал предмет, похожий на заточку, и потребовал у потерпевшего 100 тыс. руб. и сотовый телефон.

Нижегородец привез злоумышленника к своему дома, где жена вынесла им 50 тыс. руб. После этого незнакомец потребовал отвезти его в другое место. По пути они остановились и «дальнобойщик» вышел из машины. Пенсионеру удалось уехать, и он сразу обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан неоднократно судимый за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков 34-летний житель одной из местных деревень. Потерпевший опознал его как человека, совершившего преступление.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Подозреваемый частично признал вину, по решению суда он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Репин