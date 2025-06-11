Тимур Караев новым руководителем ЖКХ Северной Осетии
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил Тимура Караева временно исполняющим обязанности министра ЖКХ, топлива и энергетики республики. Соответствующий указ подписан руководителем РСО-Алания, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба главы РСО – Алания
Документ вступает в силу 10 июня 2025 года.
До назначения Караев руководил ГУП «Республиканское Предприятие Водоснабжения и Водоотведения».
Как сообщал «Ъ-Кавказ» прежний глава ведомства Майран Тамаев покинул пост по собственному желанию 9 июня 2025 года. Он занимал должность министра с 2018 года.