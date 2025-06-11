Уральскому архитектору Полине Ивановой отменили штраф за дискредитацию ВС РФ

Архитектору и хранителю «Белой башни» в Екатеринбурге Полине Зиновьевой (Ивановой) отменили штраф в 40 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе ее защитник попросил Свердловский областной суд просил отменить постановление Ленинского районного суда и прекратить производство по делу. Суд отменил постановление и направил дело в Верх-Исетский районный суд, так как нарушение выявили в этом районе.

Как ранее сообщал источник «Ъ-Урал», причиной стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором госпожа Иванова выступила против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ирина Пичурина