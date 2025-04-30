На хранителя «Белой башни» составили протокол о дискредитации ВС РФ

В Екатеринбурге на архитектора и хранителя «Белой башни» Полину Иванову составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, причиной стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором госпожа Иванова выступила против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Сама Полина Иванова в своем телеграм-канале сообщила, что находится дома, но очень испугана. «Я не задержана, я дома. На меня составлен протокол о дискредитации вооруженных сил»,— написала она.

Ранее книжный магазин «Пиотровский» отменил презентацию книги Полины Ивановой «Путеводитель по Екатеринбургу и Свердловску». Она должна была состояться 16 апреля.

Полина Щуцкая, Мария Шараева