На хранителя «Белой башни» составили протокол о дискредитации ВС РФ
В Екатеринбурге на архитектора и хранителя «Белой башни» Полину Иванову составили протокол о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в силовых структурах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным источника, причиной стал пост в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), опубликованный 24 февраля 2022 года, в котором госпожа Иванова выступила против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.
Сама Полина Иванова в своем телеграм-канале сообщила, что находится дома, но очень испугана. «Я не задержана, я дома. На меня составлен протокол о дискредитации вооруженных сил»,— написала она.
Ранее книжный магазин «Пиотровский» отменил презентацию книги Полины Ивановой «Путеводитель по Екатеринбургу и Свердловску». Она должна была состояться 16 апреля.