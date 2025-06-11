«Локомотив» официально объявил об уходе Никитина с поста главного тренера

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В релизе, опубликованном пресс-службой команды, сказано, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что 52-летний специалист будет назначен на пост главного тренера московского ЦСКА, которым руководил с 2017 по 2021 год и c которой также выиграл Кубок Гагарина.

Игорь Никитин возглавлял «Локомотив» с 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал play-off КХЛ (2024, 2025), а также выигрывала регулярный чемпионат в сезоне-2024/25.

Таисия Орлова