В Новочеркасске ищут новых инвесторов для застройки Восточного жилого района

Для привлечения новых инвесторов власти Новочеркасска в Восточном жилом районе (ВЖР) обновят проекты подключения будущих домов к коммунальным сетям. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства города Марины Мишениной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предыдущие пять инвесторов отказались от строительства домов в этом районе из-за близости к крупным промышленным предприятиям, а также к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская».

Учитывая эти факторы, администрация города решила изучить территорию ВЖР, чтобы определить целесообразно ли здесь жилищное строительство.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на территории Ростовской области началась реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 442 га с градостроительным потенциалом порядка 2 млн кв. м жилья.

Наталья Белоштейн