Из общественных пространств Казани убрали еще 110 неправильно припаркованных электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани убрали еще 110 неправильно припаркованных самокатов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани убрали еще 110 неправильно припаркованных самокатов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Электросамокаты были припаркованы на Фестивальном бульваре и в сквере «Молодежный». Транспортные средства отвезли на временный склад. Компании могут вернуть самокаты после выплаты штрафа за нарушение правил парковки.

В этом сезоне изменили парковку электросамокатов в центре Казани. Причиной назвали хаотично припаркованные самокаты и небезопасную езду пользователей по узким тротуарам. Число парковок электросамокатов сократили с 1 916 до 1 443 мест.

Ранее с улиц Казани убрали 340 самокатов и велосипедов из-за нарушений правил парковки.

Диана Соловьёва