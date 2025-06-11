В Астраханской области в ДТП пострадала девочка, прокуратура проводит проверку

Прокуратура приступила к проверке по факту дорожной аварии в ЗАТО г. Знаменск Астраханской области, в результате которой пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло вечером накануне, 10 июня, на ул. Янгеля. Там водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге ее увезли в медучреждение.

По данному факту уполномоченные органы проводят процессуальную проверку. Надзорное ведомство контролирует ход проверочных мероприятий.

Павел Фролов