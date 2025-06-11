В Курской области трое детей пострадали в результате атаки БПЛА

Украинский беспилотник атаковал поселок Марьино в приграничном Рыльском районе Курской области. В результате пострадали трое детей, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Атака была осуществлена вечером 10 июня. У семилетней девочки диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика — травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног. Детей доставили в Курскую областную больницу, их жизням ничто не угрожает, отметил губернатор.

В результате удара повреждено остекление Марьинского Дома культуры. Также был разрушен спортивный зал, повреждены три квартиры и остекление санатория «Марьино», выбиты окна в одном частном доме и начальной школе, перечислил господин Хинштейн.

По данным Минобороны, ночью над территорией Курской области сбили восемь БПЛА. В общей сложности за ночь было атаковано четыре региона, о других пострадавших не сообщалось.