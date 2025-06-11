Мединский сравнил конфликт России и Украины со ссорой «двух братьев»

Помощник президента Владимир Мединский призвал не сравнивать российско-украинский конфликт с войной между Англией и Францией. По его мнению, текущее противостояние России и Украины «похоже на конфликт между двумя братьями», которые спорят, «кто из них умнее и влиятельнее».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Мединский поднял эту тему в интервью The Wall Street Journal. По его мнению, ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает происходящее на Украине «как нечто похожее на конфликт между Англией и Францией — двумя странами с их собственной историей и культурой». Владимир Мединский убежден, что конфликт с Украиной — это «братоубийственная борьба», которая ведется «двумя государствами с общим языком и культурой». Эти две страны «по сути являются одним народом», им «суждено стать близкими союзниками», сказал помощник президента.

«Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши разногласия,— добавил господин Мединский.— Мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее».

Помощник российского президента возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле. Владимир Мединский говорил, что предлагаемые Москвой условия мира в 2022 году были мягче, чем сейчас. 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны обменялись меморандумами о прекращении огня и согласовали обмен пленными.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».