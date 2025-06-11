В Оренбуржье назначены досрочные выборы губернатора

Досрочные выборы губернатора Оренбургской области назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания региона в среду, 11 июня. Об этом сообщает облизбирком.

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14 июня начнется процедура выдвижение кандидатов на выборы, которая завершится в 18:00 (MSK+1) 4 июля. Выдвинутые кандидаты смогут представить документы с подписями муниципальных депутатов и глав в поддержку выдвижения для регистрации с 10 июля и до 18:00 15 июля 2025 года.

По закону кандидаты на пост главы Оренбуржья могут быть выдвинуты политическими партиями или их региональными отделениями. Самовыдвижение не предусмотрено.

Кроме выборов губернатора в сентябре в Оренбургской области будут избираться члены органов местного самоуправления. Замещению подлежат 4063 мандата. Выборы в органы МСУ будут назначены с 15 по 25 июня.

Георгий Портнов