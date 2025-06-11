Полигон ТКО в Белореченском районе введут в эксплуатацию в июле 2025 года

Полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе Краснодарского края запустят до 30 июля 2025 года после завершения второго этапа реконструкции, готовность которого составляет 98%. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас завершаются строительно-монтажные работы в рамках второго этапа модернизации объекта. Первый этап реконструкции ввели в эксплуатацию в августе 2024 года. Тогда расширили карту складирования мусора на 3,75 га, построили канализационно-насосную станцию с системой отведения фильтрата через пруды накопления и возвели очистные сооружения мощностью 150 куб. м в сутки.

Предприятие «Крайжилкомресурс» эксплуатирует объект обращения с ТКО с 2017 года. На полигон поступали отходы из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского и Туапсинского районов, а также из Сочи. Модернизацию и расширение начали из-за перегруженности площадки.

Алина Зорина