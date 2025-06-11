Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина выражает неготовность к переговорам. По его мнению, такая тактика может усугубить положение соседней страны в рамках текущего конфликта.

«Мы хотим мира», — сказал глава российской переговорной группы в интервью The Wall Street Journal. Он при этом добавил, что «если Украина будет руководствоваться» интересами других государств, «мы будем вынуждены отвечать».

По словам господина Мединского, неготовность к компромиссам будет стоить Украине ряда территорий. Каких именно, он не уточнил. Данное высказывание WSJ приводит в косвенной речи.

В понедельник RT опубликовал интервью Владимира Мединского, в котором он рассказал о переговорах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах — главные заявления.