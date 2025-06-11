Циклонический вихрь принесет в Петербург 11 июня небольшие дожди после обеда

Приближающийся с запада циклонический вихрь постепенно закроет небо тучами и принесет в Петербург 11 июня дожди во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется до 17-19 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В День России в городе будет на пару градусов теплее, однако небольшие дожди останутся.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в понедельник, 9 июня, в Петербурге прошли сильные ливни, в городе объявляли «желтый» уровень опасности. В итоге выпало 14,5 см осадков (около трети месячной нормы).

Андрей Маркелов