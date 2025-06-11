Пермяка будут судить за хищения с банковских счетов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Как сообщает сайт надзорного органа, он обвиняется по частям 2 и 3 ст. УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере). По версии следствия, вместе с соучастником он приобретал сим-карты, ранее использовались потерпевшими для регистрации в мобильных банковских приложениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Получив доступ к личным аккаунтам, они похищали имевшиеся на счетах сбережения, либо дистанционным способом оформляли заявки на получение кредитов и похищали поступавшие заемные средства. В результате преступных действий кредитной организации и физическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 6,4 млн руб.», - сообщает прокуратура. В ходе следствия у обвиняемого изъяты и арестованы денежные средства в сумме свыше 1,7 млн руб., у его соучастника – свыше 1,5 млн руб. Дело направлено в Мотовилихинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.