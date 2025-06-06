Спрос на поездки в сервисах каршеринга в Петербурге и области за год вырос на 29%

За период с января по май 2025 года спрос на аренду машин в сервисах каршеринга в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличился на 29% относительно соответствующего периода прошлого года. Рост интереса пользователей к таким поездкам зафиксировали в профильных компаниях, пишет издание «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербуржцев назвали одними из самых активных пользователей по стране. Свыше миллиона жителей Северной столицы и области регулярно перемещаются по маршрутам на арендованных машинах. Пользователей стали интересовать конкретные тарифы, так транспортное средство в аренду от одного дня в сервисе «Делимобиль» стали брать на 60% чаще.

Активность клиентов на использование машин в длительную аренду повышается в майские праздники. Чаще всего конечной точкой маршрута выбирают Выборг, Новгород и Ладожское озеро. Это отражается и на средней стоимости поездки. За год она выросла на 91 рубль и достигла 617 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили подогнать под один цвет автомобили каршеринга.

Татьяна Титаева