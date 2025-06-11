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В Оренбуржье снова объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА

Тревога из-за угрозы атаки беспилотной авиации была объявлена в Оренбургской области утром в среду, 11 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предупреждение об атаке БПЛА было объявлено в 5:48 (MSK). Аналогичная тревога объявлялась в Оренбуржье во вторник, 10 июня.

По данным минобороны РФ, с 20:00 10 июня до 7:00 (MSK) 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА были сбиты над Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Георгий Портнов

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