В Оренбуржье снова объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА

Тревога из-за угрозы атаки беспилотной авиации была объявлена в Оренбургской области утром в среду, 11 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предупреждение об атаке БПЛА было объявлено в 5:48 (MSK). Аналогичная тревога объявлялась в Оренбуржье во вторник, 10 июня.

По данным минобороны РФ, с 20:00 10 июня до 7:00 (MSK) 11 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА были сбиты над Воронежской, Курской, Тамбовской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Георгий Портнов