В июне 2025 года в Татарстане наибольший дефицит кадров зарегистрирован в розничной торговле, медицине и фармацевтике. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в июне наблюдается нехватка кадров в розничной торговле и медицине

Фото: Кирилл Почивалов, Коммерсантъ В Татарстане в июне наблюдается нехватка кадров в розничной торговле и медицине

Фото: Кирилл Почивалов, Коммерсантъ

В розничной торговле на одну вакансию приходится лишь 1,6 резюме при норме в 4,0–7,9. По сравнению с прошлым месяцем конкуренция снизилась на 0,1 пункта. На это повлияло сокращение числа резюме соискателей на 5% при росте вакансий на 1%. Предлагаемая заработная плата в этой сфере в мае составила 50,7 тыс. руб.

Также нехватка кадров зафиксирована в медицине и фармацевтике, где уровень конкуренции составляет 2,9 резюме на вакансию. Число предложений и резюме уменьшилось на 6%. За месяц в этой сфере предлагали среднюю зарплату в 65 тыс. руб.

На нижней границе нормы находится конкуренция в сфере продаж и обслуживания клиентов. На одну вакансию приходится 4,0 резюме (-0,3 пункта за месяц). Отмечается, что в отдельных сегментах работодатели могут испытывать проблемы с поиском персонала. За месяц число резюме соискателей в продажах снизилось на 6%. Средняя заработная плата составила 69 тыс. руб.

Диана Соловьёва