52% эйчаров в Ижевске сталкивались с недостоверными данными в резюме соискателей

Согласно опросу сервиса SuperJob, рекрутеры из Ижевска сообщили о частых случаях искажения информации в резюме соискателей: 52% работодателей сталкивались с недостоверными данными о профессиональных навыках, 46% — о круге обязанностей на предыдущих должностях, а 39% — о стаже работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Каждый пятый эйчар отмечает, что соискатели исказили личные данные. 14% специалистов выявляли преувеличение уровня владения специализированным ПО, а 13% — ложь о знании иностранных языков. 7% рекрутеров столкнулись с несуществующими курсами и тренингами в резюме, а 3% — с неточностями в разделе наград и образования. При этом 10% специалистов по подбору персонала заявили, что никогда не встречали ложных сведений в резюме.