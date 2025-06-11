Бизнесмен Дорошенко рассказал, как банда Цапков отобрала у него компанию

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко сообщил, что члены банды Цапков вынудили его подписать документы о слиянии его компании с другим предприятием. По его словам, преступники угрожали расправиться с его семьей. Заявления предпринимателя прозвучали во время суда, в который он обратился, чтобы взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб.

Со ссылкой на судебные документы «РИА Новости» сообщает, что предметом упомянутой сделки было ООО «Кубань-Контракт». Оно занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям. Ответчики Цеповяз и Стрельцов, которым бизнесмен продавал продукцию, создали холдинг и предложили господину Дорошенко перевести активы в состав ООО "Агро-Полтавченское". Предприниматель сначала отказался, но после угроз семье подписал документы.

«Ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи... будут приняты меры... с угрозой "расправиться"»,— сказано в материалах суда.

В апреле 2023 года суд в Краснодарском крае постановил выплатить предпринимателю 405 млн руб. в качестве компенсации вреда, причиненного Владимиром Алексеевым и Вячеславом Цеповязом. Представители последнего утверждали, что господин Дорошенко сам просил присоединить его предприятие к бизнесу «цапков», так как имел большие долги.

Подробности — в материале «Ъ» «"Цапковским" припомнили старые сделки».