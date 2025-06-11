Удмуртия поднялась на пять строчек за год в рейтинге РФ по доступности бензина

По итогам первых месяцев 2025 года Удмуртия заняла 43-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина, улучшив свои позиции по сравнению с 2024 годом на пять строчек , говорится в исследовании «РИА Новости». На среднюю зарплату в республике можно приобрести 1051 л бензина марки АИ-92.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С декабря по апрель цена 1 л бензина АИ-92 в Удмуртии увеличилась на 9,7% — до 55,8 руб. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, где на среднемесячную зарплату можно купить 2653, 2506 и 2453 л бензина соответственно.

Наименьшее количество этого топлива на среднюю зарплату могут приобрести жители республик Северного Кавказа: Ингушетии (640 л), Чечни (678 л) и Дагестана (712 л).

Напомним, средняя номинальная зарплата в Удмуртии составила 73,8 тыс. руб. в марте 2025 года. Относительно февраля она увеличилась на 5,4%, относительно марта 2024 года — на 16,1%. Реальная зарплата (учитывает инфляцию) выросла за год на 4,5%.