Выручка похоронных организаций на Кубани увеличилась на 12,2%

В Краснодарском крае заработок похоронных служб увеличился на 12,2%, до 1,9 млрд руб. В целом выручка российских похоронных организаций за январь—апрель 2025 года составила почти 40 млрд руб., что на 12,7% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером по доходам стал Санкт-Петербург — местные ритуальные компании заработали почти 3,7 млрд руб., увеличив выручку на 12,8%. В Московской области суммарный доход профильных предприятий вырос на 12,9%, до 3,2 млрд руб. В Татарстане рост составил 15,8%, до 1,1 млрд руб., в Свердловской области — 8,4%, до 1,1 млрд руб.

Ускорение темпов роста в отрасли связано с двумя основными факторами. Во-первых, инфляция к концу апреля достигла 10,23% в годовом выражении. Во-вторых, увеличилась смертность — за четыре месяца в стране умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше того же периода предыдущего года.

Алина Зорина