Глава СКР хочет знать, почему нарушаются жилищные права волгоградской сироты

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит по обращению о нарушении жилищных прав сироты в регионе. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее проживающий в Урюпинске мужчина в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцмедиа, рассказал о ненадлежащем обеспечении его сводной сестры, относящейся к категории детей-сирот, жилым помещением. Со слов гражданина, у нее в собственности есть доля в квартире, которая находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем там невозможно проживать.

Автор обращения подчеркнул, что органы опеки и попечительства отказывают в предоставлении нового или вторичного жилья. Следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по данному факту по ст. 293 УК РФ (халатность).

Павел Фролов