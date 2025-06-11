Соцфонд назвал размер средней пенсии госслужащих

По состоянию на 1 апреля средний размер пенсии федеральных госслужащих в России составил 36,2 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ. Работающие пенсионеры получают 36 934 руб., неработающие — 36 120 руб.

В апреле Владимир Путин фактически продолжил на региональном уровне реформу системы оплаты труда госслужащих, проведенную правительством РФ в 2019–2021 годах. Президент приравнял зарплаты российских губернаторов к денежному вознаграждению вице-премьеров федерального правительства. Соответствующий указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Губернаторы вырастут в цене».