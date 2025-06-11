В Чертковском районе силы ПВО отразили атаку двух БПЛА
Ночью 11 июня силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Чертковском районе. Об этом сообщил врио губернатора Дона Юрий Слюсарь.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,— говорится в сообщении.
Позже в министерстве обороны России уточнили, что было сбито два беспилотника.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростовская область подверглась атаке дронов 6 июня. БПЛА были уничтожены в небе над Шолоховским районом.