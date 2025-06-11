В Чертковском районе силы ПВО отразили атаку двух БПЛА

Ночью 11 июня силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Чертковском районе. Об этом сообщил врио губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,— говорится в сообщении.

Позже в министерстве обороны России уточнили, что было сбито два беспилотника.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростовская область подверглась атаке дронов 6 июня. БПЛА были уничтожены в небе над Шолоховским районом.

Наталья Белоштейн