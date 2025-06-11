В Ханты-Мансийске начали искать девочку, которую унесло течением

Спасатели в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) организовали поиски девочки, которую, по предварительным данным, унесло течением на протоке Ходовая, сообщили в окружном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Инцидент произошел накануне недалеко от СОТ «Кооператор». Группа подростков отдыхала у воды, однако оказалась в «опасной ситуации». В результате одну из девочек 2014 года рождения унесло водой.

Напомним, 13 января на реке Обь в районе речного вокзала Сургута (ХМАО-Югра) двое первоклассников, несмотря на запрещающий знак, подошли к талому участку, образовавшемуся из-за теплой погоды, и провалились в воду. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго унесло под лед.

Ирина Пичурина