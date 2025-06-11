Мост через Свирь у Лодейного Поля разведут для пропуска крупногабаритного судна

В Лодейнопольском районе Ленобласти в среду, 11 июня, состоится разводка железнодорожно-автомобильного моста через реку Свирь у Лодейного Поля на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожно-автомобильный мост через реку Свирь у Лодейного Поля на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ОЖД Железнодорожно-автомобильный мост через реку Свирь у Лодейного Поля на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ОЖД

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, переправа будет недоступна для автомобилистов с 12:50 до 15:00. В этот период по реке Свирь будет проходить крупногабаритное судно.

Водителей попросили заранее планировать свои маршруты.

Ранее «Ъ-СПб» писал об ограничении на месяц движения транспорта в районе Гавани на Васильевском острове в Петербурга из-за ремонта светофора.

Андрей Цедрик