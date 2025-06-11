Содержание топлива в Енисее после аварии судна превысило норму в 14-40 раз

Превышение содержания нефтепродуктов в Енисее на месте аварии буксира и ниже по течению составляет от 14 до 40 раз. Результаты лабораторного анализа привела в своем сообщении заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. Она сослалась на данные, полученные от краевого центра мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«На основании требования краевой прокуратуры нами организовано проведение проверки в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и розлив топлива в реку Енисей»,— добавила замминистра.

Вечером 10 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. «Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтяного пятна ниже по течению, в районе поселка Курбатово установили боновые заграждения протяженностью более 250 метров. Планируется увеличить длину заграждений до 690 метров…Для удержания бонов на сильном течении используют специальную баржу»,— рассказал об итогах заседания глава Казачинского района Юрий Озерских. По его словам, одновременно ведется обработка акватории внутри боновых заграждений площадью около 4,5 тыс. кв. м. Уже откачано 7 куб. м нефтесодержащей жидкости.

Как писал «Ъ-Сибирь», вечером 8 июня буксир типа ОТ получил пробоину на казачинских порогах. В Енисей вытекло 10-15 т ГСМ. В Казачинском районе был введен режим ЧС. Протяженность образовавшегося на реке нефтяного пятна 10 июня оценивали в 30 км.

Валерий Лавский