Жителя Хакасии осудили на 11 лет за поджог трансформаторов по заданию Украины

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Саяногорска (Хакасия) за попытку поджога трансформатора электроподстанции филиала ПАО «Россети». Его признали виновным по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ региона.

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Злоумышленник, являясь противником проведения СВО, поджег трансформаторы, обеспечивающие энергоснабжение объектов социальной инфраструктуры, а также административных зданий, говорится в сообщении суда. По месту жительства подсудимого правоохранители изъяли бутылки с зажигательной смесью.

По данным органов госбезопасности, преступник находился под влиянием украинских call-центров.

Александра Стрелкова