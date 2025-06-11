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В Севастополе водитель без прав сбил ребенка

В поселке Штурмовое Севастополя 19-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя

Авария случилась прошлым вечером на улице Коминтерна. По данным Госавтоинспекции, ребенок пересекал дорогу слева направо по ходу движения машины, когда его сбили.

В результате столкновения школьник получил травмы, и его доставили в больницу. Водителя направили на освидетельствование на состояние опьянения. Автомобиль Opel эвакуировали на спецстоянку.

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту случившегося.

Алина Зорина

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