Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Тюмени

После ДТП в Тюмени с двумя автобусами от предприятия и грузовика «Газель» прокуратура организовала проверку, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел вечером 10 июня на улице Республики, пострадали люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, водитель одного из заказных автобусов не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего автобус въехал в «Газель», а после этого его отбросило во второй автобус. Два человека получили травмы.

Напомним, в марте на 219 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области произошло смертельное ДТП при участии автобуса, в котором также пострадали три человека. Автобус Yutong с 29 пассажирами развернуло на дороге, в результате чего он столкнулся с автомобилем «Газель Некст».

Ирина Пичурина