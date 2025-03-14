На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб человек и трое пострадали

На 219 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области произошло смертельное ДТП при участии автобуса, в котором также пострадали три человека, сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

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По предварительной информации, автобус Yutong с 29 пассажирами развернуло на дороге, в результате чего он столкнулся с автомобилем «Газель Некст». В результате аварии погиб 44-летний находившийся за рулем «Газели» тюменец, трое пассажиров автобуса получили ранения: мужчины 32 и 19 лет, а также 39-летняя женщина.

После этого в прибывшие автомобили спецслужб въехал большегруз Scania, что привело к повреждению двух машин МЧС и патрульного автомобиля ДПС «Лада Веста» — водитель не смог вовремя затормозить. В этом ДТП пострадавших нет.

Сейчас движение осуществляется в реверсивном режиме, сотрудники Госавтоинспекции регулируют поток транспорта. На обоих направлениях наблюдается скопление машин.

Напомним, в феврале в Тюменской области на 341 км дороги Тюмень — Омск ограничили движение после аварии при участии двух большегрузов. ДТП произошло в Абатском районе в результате столкновения транспорта после того, как один из большегрузов выехал на встречную полосу.

Ирина Пичурина