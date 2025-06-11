Губернатор Калифорнии обвинил Трампа в нападках на демократию

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что президент США Дональд Трамп «развернул военные силы по всему Лос-Анджелесу», а также обвинил президента в том, что он «не защищает, а травмирует» жителей штата. Трансляция речи господина Ньюсома велась в соцсети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: @GavinNewsom Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: @GavinNewsom

«Мы не хотим, чтобы наши улицы были милитаризованы нашими собственными вооруженными силами»,— сказал губернатор штата (цитата по Reuters).

По его словам, развернутые военные силы по всему городу выходят за рамки его заявленного намерения «просто преследовать жестоких и серьезных преступников». «Агенты Трампа арестовывают посудомоек, садовников, поденщиков и швей. Это просто слабость. Слабость, маскирующаяся под силу»,— сказал господин Ньюсом.

Гэвин Ньюсом добавил, что «на Калифорнии дело не закончится». «На очереди другие штаты. На очереди демократия. Демократия подвергается нападкам. На наших глазах наступил момент, которого мы так боялись»,— сказал он и призвал выступать против Дональда Трампа.

6 июня в Лос-Анджелесе начались беспорядки, направленные против иммиграционной политики Дональда Трампа. Белый дом заявил, что некомпетентные власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию, «укоренили беззаконие». Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».