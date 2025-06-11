США и Швейцария договорились о доступе к данным клиентов

США и Швейцария разрешили многолетний спор об обмене информацией о клиентских активах, сообщает Financial Times. Новое соглашение предоставляет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) прямой доступ к данным клиентов швейцарских финансовых компаний.

Достижение договоренностей совпало с проверками SEC как минимум восьми швейцарских компаний, включая группу Vontobel, работающих через юрлица в США. В прошлом году регулятор провел выездные инспекции в Швейцарии. В SEC заявили, что не комментируют «факт проведения или непроведения» проверок.

Параллельно SEC сняла действовавший с 2020 года мораторий на одобрение новых швейцарских инвестиционных советников для работы с клиентами в США. Заморозка была связана со сложностями в получении данных и проведении проверок.

Спрос на швейцарские активы со стороны американцев вырос на фоне неопределенности при администрации президента Дональда Трампа, что подтолкнуло местные компании искать пути выхода на рынок США, включая покупку уже зарегистрированных в SEC фирм.