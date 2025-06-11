Семья погибшего при обрушении в руднике горняка получит 5 млн рублей

Дальнегорский районный суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с предприятия «Дальполиметалл» 5 млн руб. компенсации морального вреда семье погибшего горняка. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

В декабре прошлого года на участке «Южный» рудника «2-й Советский» АО «ГМК Дальполиметалл» произошел обвал породы. В момент происшествия там находились 11 человек, один из них от полученных травм скончался.

Помимо подачи иска о компенсации морального вреда семье погибшего горняка, надзорное ведомство привлекло к административной ответственности руководство предприятия по ч. 1, 4 ст.5.27.1 КоАП (нарушение нормативных требований охраны труда), а также по ч. 1 ст. 9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности) на сумму 390 тыс руб. Также расследуется дело по ч. 2 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В марте текущего года Дальнегорский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"».

«Дальполиметалл» — стратегическое предприятие по добыче свинцовых и цинковых руд, используемых для производства боеприпасов и широкого спектра военной техники. Активы оцениваются в 32 млрд руб., с запасами рудников стоимостью 270 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток