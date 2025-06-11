15 полицейских пострадали во время протестов против мигрантов в Северной Ирландии

Пятнадцать полицейских получили ранения во время антимигрантских беспорядков в Баллимене Северной Ирландии. Об этом сообщает газета Daily Telegraph. Силовики использовали против протестующих резиновые пули.

Участники пикетов в микрорайоне Клонавон-террис в течение нескольких часов бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, каменную кладку, фейерверки и кирпичи. Полиция выстрелила одной резиновой пулей, попав в 29-летнего мужчину, которого после арестовали.

По данным издания, четыре дома были подожжены, пожарным пришлось спасать троих человек. Ранее сообщалось о 3 тыс. участниках протеста.

В ближайшие дни в Клонавон-террис будет сохраняться усиленное полицейское присутствие. Власти допустили возможность обращения за помощью к коллегам из Англии и Уэльса.

Беспорядки начались после того, как двое 14-летних мальчиков обвинили в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки. Обвинения им зачитал переводчик с румынского языка. Оба молодых человека отрицают вину в предъявленных обвинениях.