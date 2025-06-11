Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации из Израиля

Активистка Грета Тунберг вернулась в Швецию после депортации Израилем. Она пыталась попасть в Газу на судне Madleen вместе с другими активистами и гуманитарной помощью. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

В аэропорту активистку встретило множество людей с палестинскими флагами. Толпа скандировала «Да здравствует Палестина!». Сама Грета Тунберг, комментируя поездку, сказала, что пассажиры Madleen «осознавали все риски».

Судно Madleen (относится к коалиции «Флотилия свободы») отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находились граждане Франции и Швеции.

Судно было перехвачено военно-морскими силами Израиля. Власти страны восприняли акцию как попытку спровоцировать антиизраильские настроения в мире. 9 июня в МИД Израиля сообщили, что судно прибыло в израильский порт Ашдод.

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