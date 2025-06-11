Губернатор Калифорнии потребовал суд отменить решение о вводе Нацгвардии в штат

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал экстренный иск с требованием немедленно отменить решение президента США Дональда Трампа о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов против миграционной политики. Об этом господин Ньюсом сообщил в соцсети Х.

«Федеральное правительство направляет военных против американских граждан. Это беспрецедентно и угрожает самой сути нашей демократии»,— написал господин Ньюсом.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. Они сопровождались поджогами автомобилей и столкновениями с полицией. После решения господина Трампа отправить бойцов Национальной гвардии в Калифорнию господин Ньюсом сообщил, что подает в суд на президента, и назвал его поступок первым шагом к авторитаризму. Дональд Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пошел на Калифорнию».