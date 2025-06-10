Парковка ждет кассации

Прокуратура Ульяновской области поддержала требования районного прокурора о недействительности градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в центре Ульяновска, где уже идет строительство пятиэтажного МКД в виде точечной застройки. В кассационном представлении на решение облсуда по иску прокурора к мэрии и управлению архитектуры и градостроительства (УАиГ) Ульяновска облпрокуратура указала, что ответчик выдал ГПЗУ на основании недостоверной информации. Кассационную жалобу направил и владелец соседнего участка, указав на незаконность в ГПЗУ коэффициента машино-мест, равного 0,27 по городским нормам, в то время как по региональным нормативам он должен быть не менее 0,4. Юристы отмечают, что проблема парковочных мест у новостроек Ульяновска болезненная и требует корректировки нормативов, в противном случае это приведет к возникновению новых конфликтов и проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы отмечают, что Ульяновск оказался в лидерах по нормативному минимуму парковочных пространств у МКД

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юристы отмечают, что Ульяновск оказался в лидерах по нормативному минимуму парковочных пространств у МКД

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) своим определением принял к рассмотрению кассационное представление прокуратуры Ульяновской области и кассационную жалобу жителя Ульяновска Андрея Семеновича на решение Ульяновского областного суда по делу о точечной застройке в центре Ульяновска. Определением кассационной инстанции рассмотрение дела назначено на 24 июня.

Прокурор Ленинского района Ульяновска в марте прошлого года направил в Ленинский районный суд иск к администрации города и УаИГ о признании недействительным выданного застройщику ГПЗУ, который был основан «на недостоверной информации о территориальных зонах», на которых расположен земельный участок. Участок площадью 12 соток находится на проспекте Нариманова в центре Ульяновска, рядом с индивидуальной жилой застройкой. Владелец участка — ИП Валентина Чевырова, получившая его в аренду под ИЖС от другого физлица, а затем — в собственность, начала там строительство девятиэтажного МКД. Выданное в 2021 году разрешение на строительство было признано незаконным, после этого ИП спроектировала на том же месте пятиэтажный МКД на 30 квартир и в 2023 году снова получила разрешение на строительство. Сейчас дом возведен до трех этажей, строительство приостановлено.

Райсуд в мае 2024 года отказал прокурору в удовлетворении иска, посчитав, что ГПЗУ выдан на законных основаниях, в феврале 2025 года облсуд согласился с этим решением. Прокуратура считает, что суды, делая вывод о законности ГПЗУ, «руководствовались исключительно сведениями, представленными ответчиками, без их надлежащей проверки».

Пока шло разбирательство в суде общей юрисдикции, владелец соседнего участка Андрей Семенович уже как предприниматель направил иск в арбитражный суд региона с требованием признать незаконным разрешение на строительство этого МКД, указав среди основных аргументов несоответствие проекта требованиям региональных нормативов по количеству парковочных мест. Согласно региональному нормативу, МКД должен быть обеспечен парковочными местами из расчета 0,4 машино-места на квартиру, однако в проекте ИП Валентины Чевыровой парковка состоит из 0,27 машино-места на квартиру (по городскому нормативу). Арбитражный суд отказал господину Семеновичу в удовлетворении иска, с ним согласилась апелляционная инстанция, но 3 апреля этого года Поволжский кассационный суд отменил их решение, указав, что должен учитываться норматив по машино-местам из региональных норм градостроительного проектирования (РНГП), и отметив, что «признание недействующим нормативного правового акта имеет ретроспективный эффект», то есть относится ко всем событиям, которые произошли с момента принятия РНГП. Дело направлено на новое рассмотрение, следующее заседание первой инстанции состоится 23 июня.

Кроме того, в феврале этого года Ленинский райсуд удовлетворил иск жителей Ульяновска Елены Абрамовой и Константина Сосина к мэрии Ульяновска, потребовавших признать городской норматив 0,27 недействительным, поскольку он не соответствует региональному (0,4). Суд согласился с доводами истцов и удовлетворил иск. Мэрия не стала обжаловать решение, и оно вступило в законную силу.

В своей жалобе в Шестой кассационный суд Андрей Семенович среди главных аргументов также указал, что спорный ГПЗУ «содержит в себе неправильный показатель норматива парковочных мест» (0,27), уже признанный признанным Ленинским райсудом незаконным. Он также обратил внимание на то, что Арбитражный суд Поволжского округа указывал: признание недействующим нормативного акта «имеет ретроспективный эффект», что и ведет к незаконности ГПЗУ.

Прокурор гражданско-судебного отдела областной прокуратуры Екатерина Стерлядева в беседе с «Ъ» сказала, что ведомство поддерживает эти доводы Андрея Семеновича, и не исключено, что также их приведет в дополнении к своему кассационному представлению.

Получить комментарии администрации города и УАиГ во вторник не удалось. Глава УАиГ Наталья Гордеева по своим телефонам в течение дня была недоступна, на запрос «Ъ» не ответила. Также оставила без ответа запрос «Ъ» и администрация города. В судах их представители настаивали на законности ГПЗУ и разрешения на строительство МКД.

Представитель Андрея Семеновича, глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев отмечает, что фактически с отменой незаконного норматива 0,27, который использовался во всех новых ГПЗУ и разрешениях на строительство, учитывая ретроспективность действия отмены, встает вопрос о законности этих разрешений. «Это не значит, что теперь должны отменить разрешения по всем уже завершенным стройкам, но означает, что застройщики обязаны решить вопрос с организацией парковочных пространств. Именно этот вопрос мы фактически сейчас поднимаем»,— сказал господин Кучембаев, отметив, что для Ульяновска организация парковочных пространств при строительстве новых МКД, особенно в центре города, — «очень большая проблема». «По нашим предварительным исследованиям, в среднем по стране показатель количества машино-мест на одну квартиру — 0,8, и Ульяновск — один из немногих областных центров, где этот показатель самый неадекватный и самый удобный для застройщиков»,— пояснил глава юрагентства. Он также заметил, что даже действующая региональная норма, на использовании которой настаивает его доверитель, слишком занижена и имеет ряд неприменимых особенностей, «ведущих к злоупотреблениям», что сейчас и пытаются оспорить в областном суде проектировщик Константин Сосин, Елена Абрамова и Андрей Семенович (очередное заседание назначено на 23 июня). По мнению господина Кучембаева, без продуманного норматива парковочных мест и жесткого подхода к исполнению этих требований Ульяновск «ждут большие проблемы и конфликты, поскольку автомобили будет просто некуда ставить, кроме как на обочинах дорог».

Сергей Титов, Ульяновск